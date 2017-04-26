Воспитатели детсада, коловшие детей кнопками, стали фигурантами дела об истязании

Публикации за 26.04.17

Два воспитателя детского сада в городе Канске Красноярского края попали под уголовное дело за истязание детей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2016 года по апрель 2017 года 47-летняя и 38-летняя воспитательницы муниципального детского сада №5 «Колосок» неоднократно кололи канцелярскими гвоздиками в виде металлических игл рук, ноги и ягодицы четверых воспитанников, отмечается в сообщении.

В отношении педагогов возбуждено уголовное дело по п. «а,е,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Отмечается, что воспитатели частично признали свою вину и раскаялись.

Ранее СМИ сообщали о пытках малышей в детсаду Канска канцелярскими кнопками за провинности. Об истязании детей случайно узнала мать одной из девочек. Малышка рассказала, что у воспитателей детского сада «Колосок» есть «помощницы», которые кусают непослушных детей. Речь шла о канцелярских кнопках. «Бывают трех цветов: вот эта помощница – белая – спящая, то есть, она сильно не кусает. Вот эта, когда злая. Зеленая – это в хорошем настроении, – рассказала женщина со слов дочери. – Я стала ее спрашивать, как кусает помощница. Она говорит: она и попу кусала и язык». Когда мать попросила ребенка перечислить детей, в отношении которых применялось подобное наказание, девочка назвала почти всю группу.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 26.04.17

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