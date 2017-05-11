В детском саду Омска няня в течение года избивала детей / СК и прокуратура начали проверку

Публикации за 11.05.17

В Омске родители деток, воспитывающих в ясельной группе «Гномики» детского сада № 247, заметили на теле детей синяки и ссадины. По словам одной из мам, малыши подвергались истязаниям со стороны младшего воспитателя. Многие из детей настолько малы, что не могут ничего рассказать, ребята постарше сообщили, что их бьет нянечка во время сончаса.

Первой об избиениях сообщила жительница Омска Анна Волоскович, передает «Сиб.фм». Женщина написала в социальной сети, что воспитанники детского сада с осени прошлого года приходят домой с телесными повреждениями в виде ссадин, ушибов, шишек на голове, с кровоподтеками и разбитыми губами. Со слов одного из малышей, во время сончаса, когда старшего воспитателя нет в группе, нянечка кидает спящих детей на пол, бьет подушкой по голове, кусает и пытается душить.

Родители обратились к воспитателям садика, где им сообщили, что детки получали некоторые травмы во время подвижных игр, или подрались между собой. Заведующая детского сада № 247 Маргарита Мищенко опровергла факт избиения детей сотрудникам учреждения, а пожаловавшимся родителям посоветовала перевести ребенка в другую группу и забыть об этом инциденте.

Тем временем, другие мамы и папы начали замечать изменения в поведении своих детей. Так малыши начали вести себя агрессивно, плохо засыпают и плачут при упоминании детского садика.

Родители написали коллективное обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить дошкольное учреждение. В областной прокуратуре жалобу приняли. «В ходе проверки будет дана оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, к делу подключился Следственный комитет, организовано проведение доследственных проверок. «Следователями будут тщательно проверены опубликованные сведения, действиям виновных лиц дана правовая оценка, по результатам проверки будут вынесены процессуальные решения», – сообщается на сайте областного управления СКР.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 11.05.17

ФСБ разыскивает еще одного организатора теракта в метро Петербурга. Он помогал Джалилову подготовиться к взрыву. / Гуманный суд отпустил директора сухоложского МУПа, которого подозревали в растрате. / Гендиректор «Уралвагонзавода»: сокращений на предприятии не планируется. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»