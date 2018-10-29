На Кубани львица набросилась на ребенка в цирке

В Краснодарском крае во время представления в цирке-шапито львица набросилась на девочку. Ребенок получил рваные раны головы и другие повреждения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Успенском. Очевидцы опубликовали в Сети видео нападения. В ходе представления в передвижном цирке львица схватила четырехлетнюю девочку, которая стояла у заграждения. Хищник через сетку протащил ребенка и укусил ее за голову.

Пострадавшую с рваными ранами лица и другими травмами увезли в местную больницу, где сделали операцию. Затем по поручению главы региона девочку перевезли в Краснодар. В настоящее время медики оценивают состояние ребенка как стабильное.

Краевое управление СКР возбудило уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет), сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит дать принципиальную правовую оценку действиям всех лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасности во время циркового представления», – говорится в сообщении СКР.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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