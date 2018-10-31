На Кубани впала в кому девочка, пострадавшая от нападения львицы

Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы в селе Успенском Краснодарского края, рассказал о состоянии дочери. По его словам, ребенок получил травмы лица и позвоночника и сейчас находится в коме.

«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил», – рассказал изданию «Кубань 24» отец пострадавшей девочки Денис Митюков.

Директора цирка-шапито, где произошел инцидент, отравили под домашний арест. В ближайшее время Андрея Манучаряна должны этапировать в Ростовскую область, по месту прописки. Он утверждает, что произошла трагическая случайность, вся труппа следит за состоянием малышки.

«Обязательно буду поддерживать связь с родителями, обязательно будем помогать. Даже если бы меня не выпустили, даже если бы я не был под арестом, мы однозначно помогали бы этому ребенку, чтобы она была здорова и ей ничего не угрожало», – сказал Манучарян.

28 октября в селе Успенском львица набросилась на девочку во время представления. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места событий. Краевое управление СКР возбудило уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет).

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 31.10.18

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