В Таиланде россиянка погибла, упав из окна моногоэтажки

В Таиланде найдено тело российской туристки. По предварительным данным, 48-летняя женщина упала с седьмого этажа.

Инцидент произошел на острове Пхукет, сообщает издание Phuket News. Жанна Братанич приехала на курорт 16 октября по туристической визе. Женщина сняла апартаменты на три месяца, хотя должна была покинуть страну 14 ноября.

В квартире у туристки полицейские обнаружили лекарства с надписями на русском языке, шприц и сигареты.

Пока правоохранители ожидают результатов вскрытия. У полиции есть две версии, женщина погибла из-за несчастного случая, либо речь может идти о самоубийстве. Расследование продолжается.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 31.10.18

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