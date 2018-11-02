Под Ярославлем мужчина открыл стрельбу по слишком шумным детям

В Ярославской области мужчина расстрелял из пневматической винтовки детей, которые, по его мнению, слишком сильно шумели во дворе. В результате одного ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел в поселке Микляиха 30 октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области. Мужчина из окна своей квартиры выстрелил из пневматической винтовки в сторону мальчика, находившегося на улице. Подозреваемый пояснил, что на улице дети шумели и этим ему мешали.

Ребенок получил непроникающее пулевое ранение грудной клетки и был доставлен в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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