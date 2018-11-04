Актриса Татьяна Васильева травмировалась в метро и попала в Склиф (ФОТО)

Народной артистке России Татьяне Васильевой понадобилась помощь врачей после поездки в московском метро. По словам актрисы, ей зажало голову дверями поезда 3 ноября. Об этом Васильева сообщила в видеобращении в своем инстаграме.

Инцидент произошел на станции «Таганская» утром в субботу, 3 ноября, когда она направлялась на тренировку. «Подъехал сумасшедший состав с машинистом таким же, открылись двери, одни старались выйти, другие войти. Я была из тех, кто должен был войти. Некоторые успели выйти, некоторые нет. Я входила, и получила дверями по голове, – рассказала Васильева. – Я не очень понимала, что случилось, но постепенно стало доходить, что мне очень больно, и зубы что-то стали пошатываться».

Васильева рассказала о полученной в метро травме головы, фото: instagram.com/vasileva_vtg

По утверждению 71-летней актрисы, предупреждения о закрытии дверей в вагоне не прозвучало.

Васильева отыграла два спектакля, после чего обратилась к медикам Института скорой помощи им. Склифосовского.

По информации РЕН ТВ, врачи сделали ей томографию и поставили диагноз «множественные ушибы мягких тканей головы».

В пресс-службе подземки, в свою очередь, сообщили, что мигал красный запрещающий сигнал, и выразили сожаление в связи с инцидентом.

«В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира ударило дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью пассажира ничто не угрожает, но она отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», – говорится в сообщении пресс-службы метрополитена (цитата по РИА «Новости»).

Татьяна Васильева с 2015 года служит в московском театре «Миллениум». На ее счету более 120 ролей в фильмах и сериалах. Известна по лентам «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть», «Все могут короли» и многим другим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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