Мужчина похоронил мать за границей и 15 лет жил на ее пенсию

Житель Тульской области 15 лет назад вывез тело умершей матери за рубеж, скрыл факт ее смерти и получал за нее социальные выплаты. Вычислить мошенника удалось благодаря Интерполу.

Как сообщили в МВД России, женщина 1930 года рождения скончалась в 2001 году. Ее сын вывез тело за границу, где и похоронил. При этом сообщать в социальные службы о смерти матери он не стал и получал за нее пенсию.

Российские полицейские получили сведения по каналам Интерпола с правоохранительными органами сопредельного государства, которые помогли изобличить мошенника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

‍Тула, Служба информации РИА «Новый День»

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