На Кипре погибла российская туристка

На Кипре обнаружено тело россиянки. В настоящее время причина смерти женщины остается неизвестной.

По данным издания The Cyprus mail, 67-летнюю российскую туристку нашли недалеко от населенного пункта Киссонерга. Тело женщины обнаружили в воде.

Россиянку транспортировали в больницу на Пафосе, где врачи констатировали ее смерть.

Правоохранители начали расследование произошедшего. Причины смерти женщины будут установлены во время вскрытия.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 08.11.18

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