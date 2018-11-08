Полицейские скрутили работавшую в 20 регионах РФ банду наркодилеров

Полицейским удалось задержать около 20 членов банды наркодилеров, которая действовала на территории нескольких регионов России, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Среди задержанных лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

Всего оперативники изъяли у злоумышленников почти тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 кг прекурсоров и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств, сообщила Волк.

По словам представителя МВД, первые задержания состоялись еще в сентябре-октябре, когда полиция пресекла три поставки особо крупных партий, а в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта. Ирина Волк рассказала, что запрещенные вещества поступали из Европы или производились в подмосковной лаборатории. «Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов», – добавила Волк.

Она уточнила, что в качестве оплаты за наркотики бандиты принимали криптовалюту, а ряд расчетов проводили с помощью электронных платежных систем. Возбуждено уголовное дело по статье «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст.210 УК РФ). Всех фигурантов дела уже арестовали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.18

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