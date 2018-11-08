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Четверг, 8 ноября 2018, 10:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Полицейские скрутили работавшую в 20 регионах РФ банду наркодилеров

Фото: МВД

Полицейским удалось задержать около 20 членов банды наркодилеров, которая действовала на территории нескольких регионов России, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Среди задержанных лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

Всего оперативники изъяли у злоумышленников почти тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 кг прекурсоров и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств, сообщила Волк.

По словам представителя МВД, первые задержания состоялись еще в сентябре-октябре, когда полиция пресекла три поставки особо крупных партий, а в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта. Ирина Волк рассказала, что запрещенные вещества поступали из Европы или производились в подмосковной лаборатории. «Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов», – добавила Волк.

Она уточнила, что в качестве оплаты за наркотики бандиты принимали криптовалюту, а ряд расчетов проводили с помощью электронных платежных систем. Возбуждено уголовное дело по статье «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст.210 УК РФ). Всех фигурантов дела уже арестовали.

Москва, Иван Гридин

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