В Подмосковье возбужденно уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Рузского городского округа. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в вымогательстве (п.«б» ч.3 ст. 163 УК РФ). По данным следствия, с 2017 по 2018 год депутат неоднократно проводил акции протеста вблизи деревни Крюково, а затем публиковал видеоролики, сделанные там, в интернете. Содержание видео дискредитировало деятельность организации, осуществляющей добычу и продажу нерудных ископаемых и ее представителей, отметили в СКР.

Подмосковный депутат попался на получении крупной взятки, которую вымогал

В сентября 2018 года депутат потребовал у представителя данной организации передавать ему ежеквартально 1,2 млн рублей за прекращение публикаций и распространения в интернете недостоверных сведений о деятельности фирмы, которые могут причинить существенный вред ее законным интересам.

29 октября 2018 года депутат, находясь в помещении кафе, лично получил от представителя организации часть требуемых им денег. 1 ноября он получил оставшуюся часть требуемых им средств после чего был задержан на месте преступления. В ходе допроса, подозреваемый от дачи показаний отказался.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.18

СМИ: В таджикской тюрьме 13 человек погибли во время бунта заключенных. / Минкульт о филармонии: «не договоримся с жильцами – деньги не освоим». / В Югре у женщины в торговом центре украли породистую собаку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»