Отпускала лишь в туалет: директор детского лагеря устроила «карцер» для подопечных (ФОТО)

В Ивановской области задержана бывшая директор детского оздоровительного лагеря по подозрению в создании «карцера» для воспитанников и издевательствах над ними, сообщает Следственный комитет РФ.

Женщине инкриминируют незаконное лишение свободы (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и истязание детей (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, минувшим летом подозреваемая открыла в жилом корпусе лагеря специальную комнату без окон, в которую неоднократно запирала «провинившихся» воспитанников на время от нескольких часов до нескольких суток. Женщина выпускала детей только для того, чтобы покушать, и в туалет.

Детей наказывали в лагере, запирая в «карцер», скриншот видео СКР

Один из пострадавших мальчиков рассказал следователю, что его запирали в «карцере» три раза. В общей сложности ребенок находился «в заключении» семь дней.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, совершались ли в отношении воспитанников другие преступления во время их пребывания в детском лагере.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

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