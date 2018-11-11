Австрия заразилась шпиономанией: СМИ разоблачили ещё одного русского разведчика

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о еще одном обвиняемом в шпионаже в пользу России. На тот раз им оказался сотрудник контрразведки, подозреваемый в передаче в Москву секретных документов.

По данным издания, под подозрение сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) попал более года назад. Все это время в его отношении велось расследование. В отличие от другого российского шпиона, сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву, пишет РБК со ссылкой на австрийское издание. Работник контрразведки обвиняется в разглашении гостайны. Наказанием за это может служить заключение на срок до десяти лет.

Между тем посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщение местного СМИ о том, что австрийский контрразведчик подозревается в разглашении государственной тайны якобы в пользу России. «Без комментариев», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

9 ноября стало известно, что в Австрии обвинен в шпионаже на Россию отставной полковник, работавший в штабе армии страны в Вене. 10 ноября он дал признательные показания. Сообщалось, что за свою работу от российской разведки за 20 лет сотрудничества он получил €300 тыс.

По словам обвиняемого, он контактировал с неким человеком по имени Юрий. Они встречались лично как в Австрии, так и за ее пределами. Полковник не работал с секретной информацией, однако ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки. Также он передавал в Москву информацию об особенностях поведения высокопоставленных австрийских военных чинов – эта информация могла быть успешно использована в ходе переговоров. Отдельным аспектом его работы был сбор данных о структурах альянса НАТО. Для этого он посещал семинары для австрийских военных, организуемые военным блоком, и отправлял своим кураторам получаемую на них информацию.

После сообщений о разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В свою очередь российский МИД вызвал посла Австрии.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

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