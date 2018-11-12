Крушение «Шершня»: истребитель ВМС США разбился у берегов Японии (ФОТО)

Американский палубный истребитель F/A-18 Hornet («Шершень») разбился у побережья Японии. Самолет рухнул в море в 300 километрах от японского острова Китадайто в префектуре Окинава, передает телеканал NHK.

Обоим летчика катапультировались и были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Истребитель взлетел с авианосца «Рональд Рейган» и потерпел аварию во время тренировочного полета. Согласно сообщению командования 7-го флота ВМС США, самолет рухнул из-за технической проблемы на борту. Подробности не уточняются.

По факту происшествия ведется расследование.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце сентября в США разбился истребитель пятого поколения F-35B – это первое крушение новейшего военного самолета. Инцидент произошел в американском штате Южная Каролина. В аварии никто не пострадал. Пилот успел вовремя катапультироваться.

Стоит отметить, что истребитель пятого поколения F-35B считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. По оценкам экспертов, стоимость упавшего самолета составляет около 115 млн долларов.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 12.11.18

В Екатеринбурге вымогатели вывезли молодого человека в лес в багажнике и стреляли в него из «калаша» (ФОТО). / Учитель довела школьницу до слез из-за одежды и осталась без работы (ВИДЕО). / Аномальная дыра: Челябинск опять привлек к себе внимание скандалом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»