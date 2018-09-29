В США рухнул новейший истребитель F-35B

В США разбился истребитель пятого поколения F-35B. Этот случай является первым крушением новейшего военного самолета.

Инцидент произошел в американском штате Южная Каролина. Самолет рухнул в районе Грейс Хилл около Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драй накануне в 11:45 (18:45 мск), сообщили CNN в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Пилот успел вовремя катапультироваться. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

При этом истребитель был полностью уничтожен. Причины происшествия выясняются.

Истребитель пятого поколения F-35B считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. По оценкам экспертов, стоимость упавшего самолета составляет около 115 млн долларов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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