Пожару на рязанском заводе присвоили максимальный уровень сложности

В Рязани на заводе «Центролит» огнем объято более двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный третий уровень сложности.

В настоящее время на месте работают 44 человека и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Очевидцы утверждают, что на заводе начала обрушаться кровля.

Пока нет данных о пострадавших в результате ЧП. Предельная концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы.

В полиции уточнили, что горящие цеха находятся в промышленной зоне. Жилых домов поблизости нет.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 12.11.18

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