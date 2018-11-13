Визовый центр Испании в Москве закрыли из-за обысков

Правоохранители проводят обыск и выемку документов в визовом центре Испании на Калужской площади в Москве.

Оперативники проверяют документы по гражданским визам, ранее выданным конкретным гражданам, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Подробности не уточняются.

На сайте визового центра сообщается, что он закрыт из-за «непредвиденных обстоятельств». «Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации», – говорится в сообщении организации.

В колл-центре центра уточнили, что в организации проводится внеплановая проверка, и завтра она возобновит работу.

В генконсульстве Испании в Москве, в свою очередь, сообщили, что визовый центр временно закрыт «по причинам, не входящим в нашу компетенцию». «Фирма BLS, которая осуществляет руководство визовым центром, принимает все возможные меры для выхода из ситуации в максимально короткие сроки», – отмечается в сообщении.

Визовые центры Испании в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону работают по обычному графику, сообщается на сайте BLS.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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