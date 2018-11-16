Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета едва избежали столкновения в небе над Москвой.

Инцидент с опасным движением авиалайнеров случился вечером в четверг, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ. Самолет, летевший из аэропорта Домодедово в Пензу, чуть не столкнулся с лайнером, выполнявшим рейс Баку – Москва (Внуково). Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 22 января два пассажирских самолета избежали столкновения в небе над Ростовской области. СМИ отмечали, что в кабине экипажа самолета «Боинг-737», выполнявшего рейс Москва – Грозный, сработала экстренная система предупреждения о возможном столкновении система (TCAS). В этот момент над лайнером всего на 300 метров выше пролетал самолет Минеральные Воды – Москва, в котором также сработала экстренная система оповещения. В ситуацию незамедлительно вмешались авиадиспетчеров. Благодаря их действиям самолеты удалось развести.

21 марта два самолета едва не столкнулись над Санкт-Петербургом. Трагедии удалось избежать благодаря системе TCAS.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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