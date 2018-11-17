Загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Горит установка крекинга, существует угроза перехода огня на соседнюю установку. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщение о возгорании на НПЗ по адресу: 2-й квартал Капотня, д.1, к.3, поступило в 07:26.

Фото телеграм-канала Mash

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению возгорания», – рассказал представитель МЧС, уточнив, что происходит факельное горение установки крекинга нефти. Спасатели также предупреждают, что во 2-ом квартале Капотни ограничено движение транспорта.

Фото телеграм-канала Mash

Информация о пострадавших, как и площади возгорания, не поступала. По данным телеграм-канала Mash, в тушении задействовано 150 человек

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.18

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