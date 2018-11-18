В Москве на 55-м году ушел из жизни певец Евгений Осин. Об этом рассказал его концертный директор Александр Сидоренко. Смерть наступила 17 ноября. По словам Сидоренко, Осин умер в своей московской квартире. Причину смерти певца он не назвал.

Как рассказала певица Наталья Штурм, тело Евгения Осина обнаружила его сестра. Она также отметила, что певец страдал от алкогольной зависимости, передает РБК. Продюсер Андрей Разин сообщил, что похороны Осина пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости».

Евгений Осин родился в 1964 году в Москве. Карьеру музыканта он начал в конце 1980-х, когда был участником нескольких музыкальных проектов. В 1988 году Осина пригласили в группу «Браво», однако через год он создал собственный проект «Авалон».

Всероссийская известность пришла к Осину в начале 1990-х, когда он спел свои главные хиты: «Плачет девушка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо». Позже участвовал в таких телевизионных проектах, как «Старые песни о главном».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.18

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