На Смоленщине покончила с собой пожаловавшаяся Путину на нищету девочка

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летней школьницы, которая покончила с собой. Незадолго до смерти она направило письмо президенту России Владимиру Путину, котором пожаловалась на нищенское положение своей семьи.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи изучили все обстоятельства и события, предшествовавшие трагедии. Они усмотрели в действиях должностных лиц компетентных органов, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, признаки халатности. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «доведение до самоубийства» (ст.293 и ст.110 УК РФ).

Восьмиклассница проживала с матерью и старшей сестрой. Обе девочки находились на попечении матери, которая работала в больнице, а семья находилась в сложном финансовом положении и пыталась найти поддержку у органов местной власти. Кроме того следователи проверяют версию о том, что на ребенка оказывалось психологическое давление со стороны одноклассников. При этом они выяснят, достаточны ли были предпринимаемые педагогами меры для решения этой проблемы.

Следователи проверят, насколько соответствовало требованиям действующего законодательства исполнение должностных обязанностей представителями социальных служб; органов ПДН, опеки и попечительства, здравоохранения и образования Смоленской области; а также администрации муниципального образования города Сафоново. «Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Уже сейчас для следователей очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Отметим также, что губернатор Алексей Островский провел посвященное выяснения причин трагедии совещание с руководством областной прокуратуры, региональных СУ СКР, УМВД и профильных органов исполнительной власти. Об этом сообщили в региональной администрации. «Необходимо в обязательном порядке провести опрос руководства сафоновской ЦРБ, главного врача, персонала районной больницы, а также сотрудников лаборатории, где непосредственно работала и работает мама погибшей девочки», – уточнил он.

Вице-губернатору Константину Никонову глава региона поручил связаться с семьей девочки и оказать необходимую помощь. «Нужно опросить главу района Вячеслава Ефимовича Балалаева в дополнение к тому, что вы уже ранее делали по моему поручению. В связи с открывшимися обстоятельствами пусть он даст со своей стороны необходимые пояснения, и сделает это объективно, не покрывая тех, кто, возможно, причастен к причинам этой трагедии и работает в данной больнице», – добавил Островский.

Для установления причин трагедии по его поручению была создана рабочая группа. В ее состав вошли руководители профильных департаментов, администрации Сафоновского района, сотрудники органов опеки, члены комиссии по делам несовершеннолетних и представители средней школы, где училась девочка.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 21.11.18

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