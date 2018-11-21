В Ярославле школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

В ярославской школе девочка получила перелом позвоночника из-за того, что учительница физкультуры заставила ее выполнять упражнения, несмотря на жалобы школьницы на боли в спине.

Инцидент произошел в школе № 49. После выполнения кувырков девочка пожаловалась на боль в спине, однако преподаватель заставила продолжать спортивные занятия. В результате у школьницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Следователи объявили о начале доследственной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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