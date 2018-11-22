В Воронежской области мост рухнул под грузовиками и автокраном

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства обрушения аварийного моста через реку Савала в Терновском районе области. Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что ЧП случилось 21 ноября около 16:00 в селе Братки. По данному факту проводится доследственная проверка.

В Воронежской области с моста рухнули два грузовика и автокран

Половина моста находилась в ремонте. По другой в момент обрушения ехали два грузовика с зерном. Под их весом произошло обрушение пролета моста, большегрузы упали вниз. Кроме того, в реку рухнул строительный кран, задействованный в ремонтных работах. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 28-летний и 31-летний водители автомобилей, а также 4 ремонтника. Все они были госпитализированы.

«Сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются очевидцы, изымается техническая и служебная документация», – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Воронеж, Иван Гридин

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