Четверо детей сгорели в квартире в Туле, их мать выжила: возбуждено дело (ФОТО)

Четверо маленьких детей погибли при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Туле. Малыши находились в доме вместе с матерью, которая получила серьезные ожоги, но выжила. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает Следственный комитет РФ.

Трагедия произошла поздно вечером в среду, 21 ноября. Загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажки по Гарнизонному проезду. По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:17, спустя 13 минут огонь был ликвидирован. Пожарные в ходе тушения обнаружили в квартире женщину, которую впоследствии госпитализировали, а также тела четырех малолетних детей. Один из малышей был приемным ребенком. Квартира полностью выгорела. Из подъезда эвакуировали 7 жильцов.

Четверо малышей стали жертвами пожара в Туле, фото: ГУ МЧС РФ по Тульской области

Причина возгорания устанавливается. Для этого следователи назначили все необходимые экспертизы. Кроме того, допрашиваются свидетели, а также проводятся обыски и выемки документов. Подробности не уточняются.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

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