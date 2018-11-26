Замглавы красноярского отделения ПФР арестован за аферу на 75 миллионов (ФОТО)

В Красноярске суд санкционировал арест заместителя управляющего краевым отделением Пенсионного фонда РФ Алексея Трофимова – фигуранта уголовного дела о хищении более 75 млн рублей при покупке двух зданий для нужд регионального пенсионного фонда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно версии следствия, в конце прошлого года сотрудники регионального отделения ПФР провели открытый электронный аукцион на приобретение двух административных зданий общей площадью 1700 квадратных метров для нужд управления ПФР в Ленинском районе Красноярска. Начальная стоимость контракта составила более 130 млн рублей. Недвижимость была куплена. Однако экспертиза показала, что реальная цена этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, чем та, за которую их купили, и составляет около 54 млн рублей. Таким образом, более 75 млн рублей было похищено.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования дела была установлена причастность к совершению данного преступления замуправляющего краевого отделении Пенсионного фонда России, отмечается в сообщении ведомства. Чиновника задержали.

Задержание замуправляющего красноярским отделением ПФР сотрудниками ФСБ, скриншот видео СКР

Ранее следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников красноярского отделения ПФР. Отмечалось, что силовики изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денег и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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