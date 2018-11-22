В Красноярском крае по материалам, поступившим из УФСБ России, в отношении неустановленных должностных лиц регионального отделения Пенсионного фонда России возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

В красноярском отделении ПФР вскрыли махинацию на 75 млн рублей

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года сотрудники отделения ПФР провели открытый электронный аукцион на приобретение двух административных зданий общей площадью 1700 квадратных метров для нужд УПФР в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей. Недвижимость была куплена. Экспертиза показала, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, чем та, за которую их купили, и составляет около 54 млн рублей. Таким образом более 75 млн рублей было похищено.

В рамках расследования уголовного дела состоялись обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников ОПФР. Силовики изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денег и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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