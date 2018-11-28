ФСБ задержала брата саратовского губернатора – главу местного МЧС

В Саратове сотрудники ФСБ задержали начальника регионального управления МЧС генерала Игоря Качева. Об этом сообщают ряд телеграм-каналов, а также федеральные и региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, задержанный силовик приходится двоюродным братом губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Отмечается, что в областном управлении МЧС проводятся оперативно-следственные действия с участием сотрудников ФСБ. По информации ИА «Взгляд-инфо», правоохранителей заинтересовала деятельность 54-летнего главы ведомства Игоря Качева и его заместителей. Подробности не сообщаются. Сам генерал отказался от комментариев по телефону, сославшись на то, что в настоящее время не может разговаривать.

В местном МЧС, силовых структурах региона и областном управлении Следственного комитета информацию о задержании начальника саратовского управления МЧС пока не комментируют.

Качев возглавил управление МЧС по Саратовской области в сентябре 2013 года, имеет государственные награды.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 28.11.18

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