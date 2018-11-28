Погорел на госконтрактах: почему задержали главу саратовского МЧС

В МЧС России подтвердили задержание начальника саратовского управления ведомства Игоря Качева. По данным ведомства, силовик был задержан в рамках мероприятий «по пресечению должностных нарушений коррупционного характера». Качев попался на коррупционных нарушениях в рамках госконтрактов.

В МЧС отметили, что «факт злоупотребления Игорем Качевым должностных полномочий по госконтрактам был подтвержден в ходе совместных проверок Главным управлением собственной безопасности МЧС России и УФСБ по Саратовской области». Комментарий ведомства приводит «Интерфакс».

О задержании главы саратовского управления МЧС стало известно сегодня утром. Местные СМИ отмечали, что Качев – двоюродный брат губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС с 10 сентября 2013 года. Он работает в пожарной службе с 1991 года, награжден множеством ведомственных медалей.

Москва, Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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