Изобретателя бифидока объявили в розыск за невыплату зарплаты работникам

По ходатайству СКР суд заочно арестовал и объявил в международный розыск совладельца фармпроизводителя «Партнер», изобретателя популярного кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока. Его обвиняют в невыплате зарплаты работникам, а также злоупотреблении полномочиями.

Судебное решение позволяет занести данные бизнесмена в разыскную базу Интерпола, пишет «Коммерсант». Вайншток считает, что дело в отношении него «является частью плана рейдерского захвата» компании. Предприниматель скрывается за границей.

«Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда, – рассказал Вайншток.– Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в «Матросскую Тишину», взял такси и отправился в аэропорт».

Кроме того, фигурантами этого дела стали совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров компании Николай Загородник. Первый помещен под домашний арест, со второго взяли подписку о невыезде.

ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году. До прошлого года компания являлась одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков. На «Партнер» до недавнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов. Компания также разрабатывает и производит иммунобиологические продукты питания под торговой маркой «Бифидок» и контролирует более 200 предприятий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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