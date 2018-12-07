«Первый канал» извинился за сюжет с белорусом, сыгравшим участника Майдана

«Первый канал» извинился за сюжет о годовщине Евромайдана, где под видом разочарованного участника событий в Киеве в ноябре 2013 года снялся житель Белоруссии Виталий Юрченко. По информации телеканала, ошибка в сюжете стала результатом недобросовестной работы стрингеров на Украине.

В сообщении пресс-службы телеканала говорится, что интервью с мужчиной записывали стрингеры. Они признались, что сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью оказалась с браком, а сюжет нужно было срочно отправить в Москву. При этом стрингеры рассказали, что попросили своего знакомого точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко.

«Это никак не оправдывает их поступка, стрингеры уже принесли извинения каналу <…> «Первый канал» сожалеет о произошедшем инциденте», – отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В сюжете, который вышел в эфир 21 ноября, псевдоукраинец рассказал, что Майдан ему лично «ничего не дал», а жители Украины «остались без тепла, с дорогущей энергией». «Непонятно, когда все это закончится», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.18

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