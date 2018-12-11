Московский участковый получил 13 лет «строгача» за шпионаж в пользу ЦРУ

Московский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего столичного участкового Алексея Житнюка. Он был признан виновным в передаче секретных данных иностранному гражданину. Ранее стало известно, что конечным получателем информации было Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за секретного статуса дела. Какие именно данные передавал предатель в погонах агенту иностранных спецслужб, неизвестно. В середине декабря ТАСС сообщало, что Житнюк работавший в отделе полиции по району Северное Медведково, передавал гражданину Норвегии Фруде Бергу секретные сведения о Военно-морском флоте России.

Берг был задержан и помещен в «Лефортово», где находится на протяжении нескольких лет. Он признался, в Москву ездил по просьбе человека из норвежской разведывательной службы, но говорил, что шпионской деятельностью заниматься не хотел и был обманут, писало издание Dagbladet.

Как напоминает РБК, в начале октября в Осло состоялось задержание сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже. По данным Dagbladet, одной из целей задержания мог быть последующий обмен россиянина на Берга. Эту же версию озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала случившееся шантажом со стороны норвежских властей.

Москва, Иван Гридин

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