В Индии скончался российский турист

В курортном индийском штате Гоа скончался гражданин России. По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ.

36-летний россиянин Антон Кузнецов прилетел вместе с женой на Гоа 4 декабря. Рано утром 13 декабря он ожидал обратного рейса в международном аэропорту Даболим. Турист пожаловался на сильные боли в груди.

Россиянина доставили в частную больницу города Чикалима, однако врачи не смогли спасти ему жизнь, пишет Times of India. Точную причину смерти медики смогут назвать по результатам вскрытия.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 14.12.18

13-летнюю соучастницу расправы над инвалидом в Березовском отправят в спецшколу. / В Бурятии полицейские предлагали «крышу» за мойку служебной машины. / В центре Тюмени сгорел ресторан в старинном особняке. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»