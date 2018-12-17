Бабушка наживалась на музыкантах, жаждущих славы

70-летняя жительница Тульской области обманным путем получила деньги от музыкантов, которым обещала большую карьеру в шоу-бизнесе. Бабушка притворилась продюсером.

Женщина связывалась по телефону или в мессенджере с музыкантами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал всероссийского конкурса, и предлагала содействие за денежное вознаграждение. В комплекс услуг псевдопродюсера входили подготовка оригинальной песни, видеоклипа или дополнительная репетиция. За это она просила перевести ей на карту от 6 до 28 тысяч рублей. Мошенница получила деньги от четырех музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа.

«Сотрудниками полиции совместно со службой безопасности медиахолдинга выявлена криминальная схема и по подозрению в совершении преступления задержана 70-летняя жительница города Суворова», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

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