В Новосибирске из психбольницы сбежал криминальный авторитет

В Новосибирске объявлен в розыск 63-летний Виктор Мошков, который сбежал из психиатрической лечебницы, куда был отправлен на принудительное лечение. Мужчина много лет просидел в тюрьме по обвинению в тяжких преступлениях и был влиятельной фигурой в криминальном мире.

На сайте областного главка МВД опубликовано фото сбежавшего, а также перечисляются приметы. Мошков был одет в светлую куртку с капюшоном, светлые штаны, черную футболку и черные ботинки. Предположительно, он выбрался через окно, на улице беглеца поджидали сообщники.

Виктор Мошков по прозвищу Мошок являлся влиятельной и авторитетной фигурой славянского крыла преступного сообщества Новосибирской области. Он считался приближенным к вору в законе Павлу Мореву, пишет «Коммерсант». В первый раз попал за решетку в 1992 году, в обшей сложности в местах лишения свободы Мошков провел более 20 лет. Он обвинялся в убийствах, рабовладении, кражах, мошенничестве и других преступлениях.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 17.12.18

Тюменка сломала об мужа лопату и добила его второй. / Бабушка наживалась на музыкантах, жаждущих славы. / «Вонь невозможная»: украинские экстремисты осквернили перевал в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»