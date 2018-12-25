Полицейские поймали сбежавшего из психбольницы бандита

Полицейским удалось найти и задержать Мошкова Виктора, который самовольно покинул психиатрическую лечебницу, куда был помещен для принудительного лечения.

63-летний Мошков более 20 лет просидел в тюрьме по обвинению в тяжких преступлениях и был влиятельной фигурой в криминальном мире. 17 декабря он сбежал из психбольницы, куда был направлен по решению суда.

«В мероприятиях по розыску гражданина были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Найти беглеца удалось в одном из частных домов Куйбышева, находящегося в 300 км от Новосибирска. Мужчину задержали. Отмечается, что при аресте преступник не оказал сопротивления.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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