У берегов Великобритании село на мель российское торговое судно

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании. На борту судна находятся 18 граждан России. Береговая охрана ожидает прилива, чтобы вытащить сухогруз с мелкого места и вывести в море.

Инцидент произошел в бухте Фалмут в графстве Корнуолл, сообщает телеканал Sky News. «Кузьма Минин» водоизмещением 16 тысяч тонн вышел из порта Тернезен в Нидерландах и из-за непогоды слишком близко подошел к западному берегу Великобритании.

В Агентстве морской и береговой охраны уточнили, что на судне нет груза, речи о загрязнении окружающей среды из-за происшествия не идет. В настоящее время буксиры ждут прилива, чтобы вывести сухогруз обратно в море.

В посольстве России в Великобритании знают о произошедшем. Дипломаты свяжутся с местными властями и спасательными службами, чтобы прояснить детали инцидента.

«Кузьма Минин» был построен в 1980 году, в 2004 году его модернизировали. Сухогруз эксплуатируется Мурманским морским пароходством (ММП), сообщает РБК.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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