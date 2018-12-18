В Калуге на помойке нашли новорожденную девочку

В Калуге прохожий нашел младенца в мусорном баке. Ребенок пролежал на морозе около трех часов. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, младенца обнаружили на контейнерной площадке в Гостинорядском переулке у его пересечения с улицей Дарвина. По словам медиков, ребенок провел на морозе около трех часов, получил сильное переохлаждение, но признаков обморожения нет. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Проводится расследование.

Калуга, Служба информации РИА «Новый День»

Калуга. Другие новости 18.12.18

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