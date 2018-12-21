Жительницу Петербурга арестовали за продажу невинности 15-летней девочки

В Москве задержали женщину, которую обвиняют в вовлечении в занятие проституцией 15-летней девочки. Преступница в мессенджере продавала невинность несовершеннолетней.

По данным следствия, жительница Санкт-Петербурга в социальных сетях познакомилась с 15-летней девушкой и предложила заработать проституцией. Женщина нашла клиента через WhatsApp.

«В гостинице на востоке Москвы, куда подозреваемая привезла несовершеннолетнюю, она получила от заказчика, участвовавшего в оперативном эксперименте, 650 тысяч рублей, после чего была задержана с поличным», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Москве.

Женщина полностью признала свою вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней). В настоящее время следователи ищут сообщников злоумышленницы и устанавливают дополнительные эпизоды вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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