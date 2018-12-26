Более 20 детей подхватили гепатит С в больнице в Приамурье: скандал пытаются скрыть

В Амурской области следователи устанавливают причины, по которым более двух десятков детей заразились гепатитом С в детской областной больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). О заражении детей опасным заболеванием стало известно по итогам проверки, проведенной в медучреждении региональным управлением Роспотребнадзора. Следствию предстоит выяснить наличие причинно-следственной связи между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С, сообщил старший помощник руководители управления СКР по региону Алексей Лубинский «Интерфаксу». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным депутата Законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, гепатитом С заразились около 20 детей. Несовершеннолетние в разное время проходили лечение в гематологическом отделении больницы, отметил он. Родители не знают, когда и при каких обстоятельствах заразились их дети с учетом длительного инкубационного периода. Многие из пострадавших не были связаны друг с другом и не общались.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает о 26 заразившихся детях. По его данным, старшему из пострадавших 14 лет, младшему – полгода. Детям перелили зараженную кровь, отмечается в сообщении.

Депутат заявил в комментарии «Коммерсанту», что источник заражения «до сих пор не локализован и неизвестен». Впрочем, указал Труш, о преднамеренном заражении речь не идет. Однако, по его мнению, ситуация замалчивается. На сессии заксобрания 21 декабря депутат предложил заслушать по этому вопросу представителя областного минздрава, но большинство его коллег проголосовали против включения вопроса в повестку.

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин, комментируя информацию о заражении детей гепатитом С, заявил, что данная ситуация «прорабатывается в рабочем порядке» совместно с Роспотребнадзором. Он пообещал предоставить более подробные сведения по этому происшествию после окончания работы с Роспотребнадзором, сообщает ИА «Амур.Инфо».

В управлении Роспотребнадзора сослались на сильную занятость и пообещали дать комментарий через три дня, передает «Ъ».

Гепатит С – это наиболее тяжелая форма вирусного гепатита. Чаще всего вирус попадает в организм через кровь при переливании донорской крови, хирургических или стоматологических манипуляциях, использовании нестерилизованных многоразовых шприцов и инструментов. Заражение нередко происходит через шприцы наркоманов. Вирус также может передаваться от матери к новорожденному ребенку во время родов и при половом контакте. От момента заражения до клинических проявлений заболевания проходит от двух недель до полугода. Болезнь может привести к циррозу или раку печени. Эффективной вакцины, способной защитить от инфицирования гепатитом С, не существует.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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