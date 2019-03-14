«Годами заражались»: более 100 онкобольных детей подхватили гепатит С в больнице Благовещенска

Более 100 детей на самом деле заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мать одного из пострадавших детей. Ранее местные власти заявляли о 26 случаях заражения.

«Когда дело получило огласку в СМИ, стали объявляться еще и еще родители детей с гепатитом С, которые лежали в этом отделении», – рассказала женщина. По ее словам, родители составили список, в который вошли примерно 100 случаев заражения гепатитом С, диагноз детям был поставлен «с 2013-го по декабрь 2018 года». «Если брать три последних года, то это около 60 человек», – уточнила собеседница издания.

В то же время женщина указала, что сообщений о заражении онкобольных детей опасной инфекцией было больше, чем вошло в список. Речь идет о более ранних случаях, которые произошли 10 лет назад. Так, в 2009 году местная жительница Ольга Покачалова сообщила в интервью агентству Amur.info, что ее ребенку с больнице «занесли гепатит С и B». «У нас было шесть мамочек, чьим детям занесли гепатит», – рассказала она. По словам женщины, она «звонила в облздрав, но в прокуратуру не обращалась», поскольку «не было сил».

В конце декабря прошлого года депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш сообщил журналистам, что в Приамурье гепатитом С заразились около 20 детей. По его словам, все пострадавшие в разное время проходили лечение в гематологическом отделении областной детской больницы. Региональные власти заявили о 26 случаях заражения гепатитом С. Губернатор региона Василий Орлов отмечал, что, согласно предварительным выводам Роспотребнадзора, дети заболели из-за халатности медперсонала больницы, которые многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Близкий к следствию источник газеты сообщил, что в списке потерпевших пока значатся около 70 человек. Другой источник рассказал, что у всех пострадавших детей выявлен «один и тот же родственный тип вируса». По его словам, «это означает, что все дети инфицировались в одном учреждении».

Стоит отметить, что после неоднократных обращений родителей пострадавших детей за помощью к региональным властям было решено отправить их на лечение в Национальном центре гематологии и онкологии имени Рогачева в Москве. Однако до сих пор больные не выехали в столичную клинику. В региональном минздраве просят родителей предоставить дополнительные документы, отмечает издание. Кроме того, по словам родителей, власти отказались предоставить потерпевшим гарантийные сертификаты на лечение.

Гепатит С – это наиболее тяжелая форма вирусного гепатита. Чаще всего вирус попадает в организм через кровь при переливании донорской крови, хирургических или стоматологических манипуляциях, использовании нестерилизованных многоразовых шприцов и инструментов. Заражение нередко происходит через шприцы наркоманов. Вирус также может передаваться от матери к новорожденному ребенку во время родов и при половом контакте. От момента заражения до клинических проявлений заболевания проходит от двух недель до полугода. Болезнь может привести к циррозу или раку печени. Эффективной вакцины, способной защитить от инфицирования гепатитом С, не существует.

Благовещенск, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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