Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar заявил об убийстве

Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в убийстве.

Напомним, 29-летняя москвичка Ирина Ахматова 23 декабря отправилась на своей машине из столицы в Тулу. Она воспользовалась сервисом поиска попутчиков BlaDlaCar и подобрала возле одной из станций метро мужчину, который якобы планировал добраться до Тулы. Последний раз женщина выходила на связь с семьей в районе Серпухова, а её телефон последний раз был включён в Ярославле.

По подозрению в причастности к пропаже москвички задержали 39-летнего жителя подмосковного Серпухова Виталия Чикирева. Он оказался ранее судим за изнасилование и мошенничество, по некоторым данным, несколько лет назад проходил по делам о нападении и убийстве водителей.

Следователям Чикирев заявил, что хотел ограбить попутчицу, но потом убил ее.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

Взрыв газа в Магнитогорске. Что известно к этому часу. / В Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие (ФОТО). / На трассе Екатеринбург – Пермь перекрыто движение из-за массового ДТП. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»