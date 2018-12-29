Подобравшая в Москве попутчика водитель BlaBlaCar пропала без вести

В Москве BlaBlaCar сообщил о безвестном исчезновении женщины с попутчиком. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления (ГСУ), вечером 27 декабря в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 29-летней женщины.

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ Андрея Стрижова поручил незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). По данным следствия, вечером 23 декабря женщина отправилась с работы в центре города на личном автомобиле Audi в Тулу. О дальнейшем местонахождении пропавшей было ничего не известно.

В ходе поисковых мероприятий следователи установили, что женщина воспользовалась сервисом поиска попутчиков и подобрала возле одной из станций метро мужчину, который якобы планировал добраться до Тулы. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей женщины, всех обстоятельств произошедшего, а также лица, возможно причастного к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил представитель ГСУ по Москве.

В компании BlaBlaCar заявили, что находятся на связи с правоохранительными органами и мужем женщины и передали им всю имеющуюся информацию, необходимую для процессуальных действий. «Мы узнали о пропаже Ирины утром 26 декабря из СМИ. Оперативно проверили эту информацию и нашли подтверждение, что она действительно 23 декабря совершала поездку по маршруту Москва – Тула», – рассказали РИА «Новости» в компании.

Между тем, по данным «Тульской прессы», последний раз пропавшая женщина выходила на связь с супругом в районе Серпухова, а её телефон последний раз был включён в Ярославле, где в одном из дворов был обнаружен автомобиль Audi шоколадного цвета без регистрационных номеров.

«Лента.ру» в свою очередь пишет, со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову, что по факту пропажи девушки в федеральный розыск объявлен 39-летний мужчина. При этом источник издания утверждает, что «в первые же часы» после возбуждения уголовного дела автомобиль женщины был обнаружен на одном из авторынков Подмосковья. «Мужчина, севший в её машину, отбыл длительный срок за изнасилования и мошенничество и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы. В настоящее время по месту регистрации его нет, и куда он уехал, никому не известно», – рассказал источник.

Москва, Иван Гридин

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