российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 января 2019, 01:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

В новогоднюю ночь в московском парке Горького произошло ЧП

В Москве во время новогодних гуляний в парке имени Горького обвалился деревянный пешеходный мост.

По сообщению telegram-каналов, по предварительным данным пострадали 5 человек. Администрация парка решает, проводить или отменить фейерверк, намеченный на 01:00.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

Президент России прибыл в Магнитогорск. / Липецкий творог стал причиной заболевания малышей в детсадах Москвы. / В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров