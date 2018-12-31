В новогоднюю ночь в московском парке Горького произошло ЧП

В Москве во время новогодних гуляний в парке имени Горького обвалился деревянный пешеходный мост.
По сообщению telegram-каналов, по предварительным данным пострадали 5 человек. Администрация парка решает, проводить или отменить фейерверк, намеченный на 01:00.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 31.12.18
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