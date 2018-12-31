В новогоднюю ночь в московском парке Горького произошло ЧП

В Москве во время новогодних гуляний в парке имени Горького обвалился деревянный пешеходный мост.

По сообщению telegram-каналов, по предварительным данным пострадали 5 человек. Администрация парка решает, проводить или отменить фейерверк, намеченный на 01:00.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

Президент России прибыл в Магнитогорск. / Липецкий творог стал причиной заболевания малышей в детсадах Москвы. / В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»