Стала известна причина смерти певца и композитора Криса Кельми

У музыканта и певца Криса Кельми остановилось сердце, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Это произошло еще 1 января, но известно о кончине артиста стало только сейчас.

Телеканал также передает, что музыкант страдал от цирроза печени и жаловался на боли в сердце, а состояние здоровья музыканта ухудшилось около месяца назад, в связи с чем он стал часто обращаться к врачам.

По данным «Пятого канала», специалисты скорой медицинской помощи приезжали к Кельми каждые несколько дней в связи с проблемами с сердцем и печенью.

Музыкант ушел из жизни 1 января в своем доме в Подмосковье. Ему было 63 года. Криминальной составляющей в его смерти не нашли.

Крис Кельми стал автором более 200 музыкальных произведений. Наиболее известными являются «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.01.19

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