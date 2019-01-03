Франция передала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Его выдачи российские власти добивались последние пять лет.

Выдача бывшего чиновника состоялась, спустя два года после того, как декрет об его экстрадиции подписал глава французского правительства. Напомним, Кузнецова подозревают в мошенничестве и растрате на 14 млрд рублей (ч.4 ст.159, ч.4 ст.160 и ч.3 ст.174.1 УК РФ). Ущерб, по версии следователей, он нанес предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтрансинвест».

Выдачи Кузнецова Москва добивалась с 2013 года. По российскому запросу бывшего чиновника задержали полицейские в окрестностях Сан-Тропе. Премьер-министр Франции в декабре прошлого года подписал декрет об экстрадиции Кузнецова, но тот оставался во Франции и подал жалобу на решение главы кабмина страны. Данная жалоба была окончательно отклонена пару недель назад.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. Он ушел в отставку по собственному желанию, покинул Россию , перебравшись во Францию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.01.19

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