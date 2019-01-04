Россиянин утонул в Таиланде, спасая дочь

Турист из России утонул во время сильного шторма на острове Самуи в Таиланде, сообщает издание Bangkok Post. «Российская семья из трех человек купалась в Сиамском заливе, несмотря на предупреждение от местных властей и вывешенные на пляже красные запретительные флажки», – пишет издание.

Отмечается, что дама занималась серфингом, когда 56-летний отец увидел, что дочь уносит течением от берега. Он бросился спасать ее. В итоге ребенок оказался в безопасности, а мужчина не справился с волнами и течением. Он утонул. Тело туриста отнесло к прибрежным камням, где его обнаружили спасатели. Сейчас с супругой погибшего и его дочерью работают психологи.

Как отмечает «Интерфакс», на Сиамский залив со скоростью 65 километров в час надвигается тропический шторм «Пабук». Высота волн в Андаманском море в отдельные моменты может достигать 2-3 метров, в Сиамском заливе – 3-5 метров. Всем судам запрещено выходить в море до 5 января.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.01.19

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