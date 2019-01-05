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Суббота, 5 января 2019, 15:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

В подмосковном санатории отравились дети и взрослые: СКР начал проверку

В Истринском районе Московской области произошло массовое отравление детей. Следователи уже начали проверку в связи с инцидентом, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В районную больницу из одного из санаториев с признаками пищевого отравления поступили 9 человек – двое взрослых и 7 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Пятеро из них были госпитализированы.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 5 января.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В санатории взяты пробы пищи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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