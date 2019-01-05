В подмосковном санатории отравились дети и взрослые: СКР начал проверку

В Истринском районе Московской области произошло массовое отравление детей. Следователи уже начали проверку в связи с инцидентом, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В районную больницу из одного из санаториев с признаками пищевого отравления поступили 9 человек – двое взрослых и 7 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Пятеро из них были госпитализированы.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 5 января.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В санатории взяты пробы пищи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.01.19

Посольство РФ подтвердило, что у похищенных пиратами моряков российское гражданство. / Глава СКР велел проверить информацию о захвате российских моряков в Гвинейском заливе. / Нарушитель на иномарке протаранил машину скорой помощи, пятеро пострадали (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»