Оружейный скандал: Москва требует от США объяснить причины ареста россиянина на острове в Тихом океане

МИД России подтвердил сообщения СМИ об аресте россиянина Дмитрия Макаренко на Северных Марианских островах (США) в Тихом океане. Внешнеполитическое ведомство РФ потребовало от Вашингтона разъяснения причин его ареста и полного соблюдения прав гражданина. Дипломаты уже запросили консульский доступ к Макаренко.

«Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г.р., прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилета», – говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади при этом подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от близких Макаренко. «Власти США – в нарушение двусторонней Консульской конвенции – не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок», – заявили в российском МИД, заметив, что «такое происходит не в первый раз». «Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму», – указали в Москве.

По имеющейся информации, россиянин этапирован с Северных Марианских островов во Флориду.

В МИД РФ подчеркнули, что посольство России в США продолжает добиваться консульского доступа к Макаренко, который «в соответствии с упомянутой Конвенцией должен был быть предоставлен нам до 2 января».

«Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России», – говорится в заявлении.

США обвиняют Макаренко в попытке незаконного экспорта в Россию американской военной техники – приборов ночного видения, тепловизионных аппаратов и капсюлей для воспламенения заряда. Кроме того, россиянину вменяется отмывание денег.

Обвинительное заключение Макаренко было вынесено окружным судом южного округа Флориды еще в июне 2017 года. Суд Северных Марианских островов удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Макаренко являлся сообщником выходца из Украины, американского гражданина Владимира Невидомого, который в июне 2018 года судом США уже был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения по аналогичному обвинению. Невидомый признался в суде, что в период с апреля по ноябрь 2013 года приобретал военную технику и отправлял ее в Россию, маскируя под товары домашнего обихода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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