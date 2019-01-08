В Пекине совершено нападение на школу: 20 детей попали в больницу

В Пекине мужчина напал на одну из начальных школ, ранены 20 детей. Все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

Неизвестный ворвался в учебное заведение утром 8 января. Полицейские задержали подозреваемого на месте нападения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пекинского района Сичэн. О мотивах нападавшего и его личности не сообщается. Также неизвестно, пользовался ли он каким-либо оружием. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в конце апреля прошлого года мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на детей в средней школе в китайской провинции Шэньси. От ножевых ранений скончались 9 школьников, еще 10 госпитализированы с ранениями. Злоумышленника удалось задержать. В ходе допроса он сообщил, что ранее обучался в этой школе, над ним издевались одноклассники, это и побудило мужчину напасть на учеников.

Пекин, служба информации РА «Новый День»

Пекин. Другие новости 07.01.19

Вблизи Турции затонул корабль из российского Азова: несколько человек погибло. / В Краснотурьинске задержан убийца 18-летней девушки. / Крупный пожар на месторождении «Роснефти» тушили сто человек (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»