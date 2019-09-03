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NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2019, 10:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Китае мужчина устроил резню в школе: погибли 8 детей, еще 2 ранены

Фото: AFP

В китайской провинции Хубэй 8 детей погибли в результате нападения на начальную школу. Трагедия произошла в городе Эньши в первый день учебного года. В больницу были доставлены 10 учащихся, но врачи смогли спасти только двоих.

Нападавший задержан. Им оказался 40-летний местный житель, говорится в заявлении полиции. Однако правоохранители не уточняют обстоятельства атаки и мотивы преступника. Также остается неизвестным, было ли у него оружие.

По информации местной прессы, преступник не женат и ранее был судим за покушение на убийство, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2018 года мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на детей в средней школе в китайской провинции Шэньси. От ножевых ранений скончались 9 школьников, еще 10 госпитализированы. Злоумышленника удалось задержать. В ходе допроса он сообщил, что ранее обучался в этой школе, над ним издевались одноклассники, это и побудило мужчину напасть на учащихся.

В январе этого года нападение было совершено на одну из начальных школ Пекина. Преступник ранил 20 детей.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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